"Необходимо жить дальше и не ворошить прошлое! Да, огромному сожалению, в этот раз у нас объективно не получилось. Бенфика была сильнее, но мы хотели совершить подвиг.

"Есть такое чувство, что мы играем в группе Лиги чемпионов": Суркис остался недовольным жребием Динамо в Лиге Европы

Понятно, что двухмесячные сборы без выходных, постоянные переезды и жизнь без семей внесли свои коррективы. Сборники вообще полгода не были дома. Сложно даже представить, насколько ценным был бы праздник победы киевлян в квалификации для нашего народа. Для народа, который героически сражается с российскими... простите, слова не могу подобрать, чтобы описать этих негодяев, этих нелюдей, которые убивают наших женщин и детей.

Победа Динамо над Бенфикой могла бы восприняться так же, как победа Усика над Джошуа! Браво! Он пример для всех нас, на который мы должны равняться. Я постоянно говорю ребятам - вы спортивное лицо страны и должны сражаться ради своего народа. Поверьте мне, они это прекрасно понимают! Но некоторым, возможно, следовало бы все-таки пересмотреть свое отношение к футболу. Наши победы впереди! И не только футбольные", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, после разгромного вылета от Бенфики (0:5 по сумме двух матчей) Динамо оказалось в Лиге Европы. Его соперниками в группе будут французский Ренн, турецкий Фенербахче и кипрский АЕК Ларнака.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЕ – Динамо сыграет со старыми знакомыми, Зинченко против украинца