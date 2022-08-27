"З цими командами можна грати, це не Ліга чемпіонів. Але сьогодні з огляду на те, як Динамо виглядає, розраховувати на щось важко. Можливо, це війна психологічно тисне на футболістів, я не знаю.

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Фенербахче – найсильніша команда у нашій групі. Думаю, турки зроблять висновки з матчів із Динамо у відборі Ліги чемпіонів і займуть у нашій групі перше місце. АЕК ми вже бачили проти СК Дніпро-1, там грають одні легіонери. Кіпріоти мають хороших футболістів, але з ними можна грати. Проти дніпрян вони виглядали дуже добре. Ренн – середняк французького чемпіонату. З ними теж буде тяжко. Кияни раніше із ними грали. Динамо сьогодні слабше за будь-яку команду.

Можливо, Динамо посяде третю сходинку у цій групі. Це наш максимум на сьогодні. Я не бачу прогресу у команді, особливо в останньому матчі проти Бенфіки", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, після розгромного вильоту від Бенфіки (0:5 за сумою двох матчів) у плей-офф Ліги чемпіонів Динамо потрапило у груповий турнір Ліги Європи.

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