– Сергей Анатольевич, с какой позицией Шахтер пришел на встречу?

– У всех клубов одна позиция, все хотят начинать сезон и играть. Начиная от U-19, Первой лиги и заканчивая Высшей. Все готовы начинать, но очень много вопросов и простым голосованием эту тему не решить. Нужна предварительная проработка рабочей группы, которая взвесит все за и против, предоставит проект.

Ведь это не просто обычный чемпионат, который мы проводили в мирное время. Это проект с учетом военных реалий, от которого должны выиграть все. Все, что мы сегодня делаем, независимо от вида деятельности, оно все должно быть сконцентрировано и направлено в финале на нашу общую победу в войне, на помощь армии, на помощь мирным жителям, пострадавшим от военной агрессии. Это главная идея нашего чемпионата.

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А просто закрыться, играть при пустых трибунах, чтобы нас никто не видел и не слышал – это самый легкий вариант, который дивидендов в виде поддержки нашего народа, армии и вообще страны не даст. Нам нужно очень хорошо подумать, какой проект чемпионата ляжет в основу.

– Шахтер за какой вариант чемпионата – играть в Украине или за рубежом?

– Нужно учитывать реалии, что возможно, что – нет. Мы должны не просто играть чемпионат ради чемпионата, ради турнирной таблицы и кубков. А ради того, чтобы пользу ощущали и болельщики, и наша страна, и главное – военные. Каждый раз, когда футболисты выходят на поле, они должны приносить пользу нашей стране.

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– Легионеры согласятся играть в Украине с учетом сегодняшней ситуации?

– Я не верю в историю, что легионеры сейчас приедут в Украину. Это другая проблема, которую следует решать. Также вы не забывайте о еврокубках. К примеру, Шахтер поединок Лиги чемпионов проводит в Испании, а чемпионат играем, например, в Киеве. Чтобы добраться до Испании в нынешних реалиях команде нужно три-четыре дня. А потом и вернуться, чтобы продолжить чемпионат. Это вопрос, и таких вопросов еще много. А есть еще U-19, как им быть, ведь юношеская команда "горняков" тоже задействована в еврокубках?

Но самое главное – чемпионат мы должны проводить только в том случае, если он даст нам дивиденды с точки зрения помощи Украине. Помощь в любом варианте, но лучше – и в имиджевом, и в экономическом. Если мы не добьемся этого, то нет смысла вообще заниматься, – цитирует Палкина FootBoom.

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