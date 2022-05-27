Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин не исключает, что "горняки" выделят средства для фонда помощи клубам в реалиях войны.

– Каким вы в ближайшее время видите Шахтер – кто главный тренер, кто останется из игроков…

– У меня столько же вопросов, как и у вас. Сегодня так быстро все меняется, что невозможно ответить на них. Нет даже понимания о начале чемпионата.

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– Шахтер готов поделиться деньгами от участия в Лиге чемпионов для проведения внутреннего турнира с другими участниками УПЛ?

– Это все обсуждено, для этого необходима проектная группа. Если мы обсуждаем вариант проведения чемпионата за границей, и ряд клубов не будет иметь достаточно денег для проживания там. Но это нужно анализировать и считать.

– А формат чемпионата какой? 16 команд или с разделением на группы?

– Скорее всего, это будет простой вариант без большого количества матчей. Мы не начнем сезон как в обычное предвоенное время – это реалии, которые нужно учитывать, – цитирует Палкина FootBoom.

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