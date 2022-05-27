"Формат следующего чемпионата Украины будет сохранен – это 16 клубов. Минус Десна и Мариуполь, за которыми замораживаются места в УПЛ. И плюс Металлист и Кривбасс, повышающиеся из Первой лиги.

УПЛ планируют провести только в Украине – два варианта локаций, действия игроков во время тревог и начало сезона

Все солидарны в том, чтобы новый сезон начинать, не дожидаясь конца войны. Главное расхождение в мыслях – локация. За проведение сезона на территории Украины выступает большинство – 11 клубов из 16. Меньшинство придерживается зарубежной позиции. Собственно, это участники еврокубков – Шахтер, Динамо, Днепр-1, Заря и Ворскла. Их аргументы – это безопасность, во-первых. А во-вторых – легионеры, которые не приедут в страну, где идет война.

Но категоричности в позициях топ-пятерки нет. Все готовы переформатироваться, чтобы главное играть. Если в Украине, то Динамо предлагает проводить соревнования сугубо в столице. Клубы из западных регионов приглашают играть у себя. Вывод таков, что новый сезон однозначно начнется. Вероятнее всего, что в Украине. И это тоже будет весомой составляющей всеобщей победы над врагом. Ориентировочный старт – середина августа", – написал Бурбас.