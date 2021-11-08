"Конец беспроигрышной серии меньше всего меня волнует сейчас. Такое всегда случается. Любая серия когда-то заканчивается. Но во время матча было несколько вещей, которые мне сложно принять. Таков футбол. Если ты не используешь своих шансов, то иногда все сводится к решениям судьи.

Вест Хэм – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что вы спрашиваете, какими именно судейскими решениями я недоволен. Не уверен, что хочу отвечать на этот вопрос, если вы сами не знаете ситуации, о которой я говорю. Ваша работа состоит в том, чтобы не иметь точки зрения? Прекрасно.

Я видел этот эпизод. Алисон хочет добраться до мяча, но, похоже, Огбонна бьет его по руке. В результате мяч отскакивает в ворота. Была еще одна ситуация с участием Аарона Крессвелла и Джордана Хендерсона. Там судья также мог принять другое решение", – цитирует Клоппа Goal.

Кроме того, журналист спросил у немецкого специалиста, заслуживал ли защитник Вест Хэма красной карточки. Ответ Клоппа получился резонансным: "Боже мой! Я не ваш щенок. Надеюсь, вы имеете свое мнение".

Вест Хэм нанес Ливерпулю первое поражение в сезоне, выйдя на 3 место АПЛ – команда Ярмолы круто использовала свои козыри