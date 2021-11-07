Вест Хэм вышел вперед на старте встречи благодаря неуверенной игре голкипера соперника Алиссона.

"В моей карьере такого еще не было": Клопп сообщил о травмах игроков Ливерпуля и огромной потере

До перерыва гости выровняли положение, но ненадолго. Голы Форнальса и Зума во втором тайме оставили Ливерпуль без шансов на очки в этом поединке. Подопечные Клоппа смогли отквитать еще один мяч, но даже для ничьей этого оказалось недостаточно.

Вест Хэм поднялся на третью строчку АПЛ, сдвинув Ливерпуль на 4-ю.

Вест Хэм нанес Ливерпулю первое поражение в сезоне, выйдя на 3 место АПЛ – команда Ярмолы круто использовала свои козыри