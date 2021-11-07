Вест Хэм – Ливерпуль – 3:2 – видео голов и обзор матча
Вест Хэм принимал Ливерпуль в рамках 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Вест Хэм вышел вперед на старте встречи благодаря неуверенной игре голкипера соперника Алиссона.
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До перерыва гости выровняли положение, но ненадолго. Голы Форнальса и Зума во втором тайме оставили Ливерпуль без шансов на очки в этом поединке. Подопечные Клоппа смогли отквитать еще один мяч, но даже для ничьей этого оказалось недостаточно.
Вест Хэм поднялся на третью строчку АПЛ, сдвинув Ливерпуль на 4-ю.
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