Андрей Ярмоленко на неделе получил повреждение и не успел восстановиться к матчу с Ливерпулем. Впрочем, украинец не стал большой потерей для "молотобойцев", имеющих крепкий и стабильный стартовый состав. Дэвид Мойес выставил на игру всех сильнейших, а вот Юргену Клоппу пришлось обходиться без Фирмино, Милнера, Кейта и Эллиота.

Сбалансированный и грамотный Вест Хэм

Вест Хэм и Ливерпуль – команды разного масштаба и амбиций, но перед матчем в турнирной таблице их разделяли всего два очка. Лондонцы приятно удивляют и результатами и качеством футбола. У Вест Хэма поставленная ​​игра во всех фазах. Грамотный средний блок без мяча и быстрые атаки.

В поединке с Ливерпулем, конечно, ставка была на контрвыпады. Отобрав мяч на своей половине, футболисты Вест Хэма в две-три передачи доходили до чужих ворот. Партнеры сразу искали впереди Антонио, но не просто забрасывали на удачу – все механизмы отработаны.

Благодаря этому Вест Хэм открыл счет уже на 4-й минуте, когда Антонио на контратаке заработал угловой. Форнальс от угла поля закрутил мяч прямо в ворота, а Алиссон ошибся в верховой борьбе с Огбонной.

Поведя в счете, хозяева сели в оборону, однако ничего не позволяли создать сопернику. Некоторое время шла рваная игра, затем Ливерпуль закрепился в чужих владениях. Но моментов все равно не было. Вест Хэм мастерски оборонялся: насыщенный центр поля, 9 футболистов отрабатывают за линией мяча, Боуэн и Бенрахма активно помогают на флангах. ВХЮ отлично держался.

Ливерпуль отыгрался благодаря классу

Ливерпуль владел мячом более 70% времени, а первый удар нанес на 31-й минуте. Мерсисайдцы комбинировали, но трансформировать территориальное преимущество в моменты не могли. Соперники выдерживали интенсивность Ливерпуля и успевали перекрывать зоны.

Гостям не удавалось построить качественную атаку с ударом. Слева для Робертсона создавались изоляции, но прострелы Энди легко перехватывали лондонцы (ни один из 6 кроссов в первом тайме не дошел до адресата).

Ливерпуль обострял только тогда, когда мяч попадал к Салаху. Партнеры отдавали на него при первой возможности, а сам Мохамед опускался глубже в попытках освободиться от опеки. Как только египтянин допускал минимальную ошибку – его через мгновение накрывали.

Но когда Салах делал все здорово – у Вест Хэма возникали проблемы. В конце первого тайма Мо классно развернулся перед штрафной и заставил Райса сфолить. Трент красиво пробил со штрафного в "девятку" и сравнял счет.

Хозяева идеально воспользовались своими козырями и запрыгнули в топ-3

Второй тайм начался в равной борьбе, преимущества Ливерпуля образца 40-х минут уже не было. Вест Хэм играл на равных, отвечая прекрасными контратаками. Каждый перехват "молотобойцев" превращался в вертикальный выпад.

Команды обменялись супершансами: классная комбинация в касание завершилась ударом Мане (парировал Фабиански), а Вест Хэм снова остро разыграл стандарт – Доусон головой пробил в перекладину.

В конце концов, хозяева использовали свои козыри и вырвали победу! Сначала убийственная контратака: перехват в центре поля, Боуэн протянул мяч метров 30 и идеально покатил на ход Форнальсу. Испанец обыграл Алиссона и вывел Вест Хэм вперед.

А закрепили преимущество лондонцы, конечно, на угловом. Боуэн исполнил роскошную подкрученную подачу на дальнюю штангу, а Зума головой переправил мяч в сетку. Мерсисайдцы отыграли один мяч усилиями Ориджи, но спасти ничью уже не сумели. Еще один хороший штрафной Трента завершился неточным ударом Мане.

3:2 – Вест Хэм побеждает Ливерпуль. "Молотобойцы" набрали 23 очка и поднялись на третье место АПЛ, обогнав как раз команду Клоппа (22 балла)! Первое поражение Ливерпуля в сезоне.

Вест Хэм – Ман Сити: Зинченко в топ-3 лучших, Ярмоленко упускает момент матча – украинская битва в Кубке лиги