"Кінець безпрограшної серії найменше мене хвилює зараз. Таке завжди трапляється. Будь-яка серія колись закінчується. Але під час матчу було кілька речей, які мені складно прийняти. Такий футбол. Якщо ти не використовуєш своїх шансів, то іноді все зводиться до рішень судді.

Вест Хем – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що ви питаєте, якими саме суддівськими рішеннями я незадоволений. Не впевнений, що хочу відповідати на це питання, якщо ви самі не знаєте ситуації, про яку я говорю. Чи ваша робота полягає у тому, щоб не мати точки зору? Прекрасно.

Я бачив цей епізод. Алісон хоче дістатися до м'яча, але, здається, Огбонна б'є його по руці. У результаті м'яч відскакує у ворота. Була ще одна ситуація за участю Аарона Крессвелла та Джордана Хендерсона. Там суддя також міг ухвалити інше рішення", – цитує Клоппа Goal.

Окрім того журналіст запитав у німецького фахівця, чи заслуговував захисник Вест Хема на червону картку. Відповідь Клоппа вийшла резонансною: "Боже мій! Я не ваше щеня. Сподіваюся, ви маєте свою думку".

Вест Хем завдав Ліверпулю першої поразки в сезоні й вийшов на 3 місце АПЛ – команда Ярмоли круто використала свої козирі