Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма намекнул, что ему тесно в одной команде с Кейлором Навасом.

“Соперничество с Навасом не влияет на мои выступления, но это меня беспокоит.

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Это непросто, потому что я привык всегда выходить в стартовом составе и иногда мне больно быть на скамье запасных. Но я уверен, что ситуация разрешится", – цитирует Доннаруму TNT Sport.

Напомним, Джанлуиджи летом попрощался с Миланом и на правах свободного агента присоединился к ПСЖ. В нынешнем сезоне Лиги 1 Доннарумма провел 5 матчей, Навас – 8.

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