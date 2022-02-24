"Не могу найти слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу убийственных действий врага моей родной страны. Для меня это не просто Родина – для меня это самая лучшая страна.

Шевченко сделал категорическое заявление о войне России против Украины

Где бы я ни играл и ни работал, всегда был сердцем из Украины. Сегодня, находясь далеко от Родины, я не могу умерить свой гнев. Россия, что ты творишь? Опомнись!" – цитирует Реброва Команда 1.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)