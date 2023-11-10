Бывший наставник донецкого Шахтера и киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что никогда не вернется в Россию. Специалист призвал не верить всему, что пишут в интернете.

"Прежде всего хочу сказать, что мое последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не войны и политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в страну, которая рождает зло и начинает войны.

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Я работал здесь, в Киеве с Динамо и своими глазами видел все ужасы войны, которые принесла Россия. Я не покинул команду, готовил игроков под воздушными тревогами и помогал в эвакуации семей. Я все это почувствовал на себе, какова речь о возвращении в Россию? Моя главная мечта сейчас – это мир и покой в Украине. Это безопасность для украинцев, полные стадионы и процветание этой замечательной страны.

Знаю, что обязательно будут в будущем вопросы к Тимощуку. В последний раз мы общались до начала полномасштабного вторжения. Мне непонятна его политическая позиция, и я не хочу больше говорить об этом человеке, хотя раньше мы близко общались и он был моим помощником в Зените.

Что касается моей карьеры в будущем, то я не собираюсь уходить на пенсию уже сейчас. Я хочу вернуться в большой футбол, хочу тренировать команды, которые будут играть на европейском уровне. Футбол способен творить чудеса, я помню, как мы собирали стадионы в Европе, когда на матчи приходили украинцы и могли хотя бы на время забыть происходящее у них на родине.

Я не хочу оставлять Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, который не покинул Украину во время войны, я был с Динамо и страной все это время. Хочу, чтобы вы запомнили меня как человека, который помогал развивать украинский футбол, украинский спорт.

Еще раз хочу сказать – я никогда не вернусь работать в Россию. После того, что я увидел своими глазами в Украине, это вообще не обсуждается. Россия – это терроризм, это смерть и боль. Эта страна забрала у меня второй дом – Донецк. И хотела забрать третий – Киев.

Не верьте всему, что видите. В последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы – о войне и политике – журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину", – цитирует Луческу Спорт Арена.

Недавно Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского Динамо, но заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру в ближайшее время.

Напомним, после ухода из Динамо румына сразу же начали сватать в разные клубы – в частности, появились. слухи о Бешикташе и Динамо Бухарест.

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