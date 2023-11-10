Колишній наставник донецького Шахтаря і київського Динамо Мірча Луческу заявив, що ніколи не повернеться до Росії. Фахівець закликав не вірити всьому, що пишуть в інтернеті.

"Передусім хочу сказати, що моє останнє інтерв'ю було на тему футболу, тільки футболу, а не війни і політики. Якби мене прямо запитали про повернення до Росії, я б відповів, що ніколи не повернуся до країни, яка породжує зло і розпочинає війни.

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Я працював тут, у Києві з Динамо і на власні очі бачив усі жахи війни, які принесла Росія. Я не залишив команду, готував гравців під повітряними тривогами та допомагав у евакуації їхніх сімей. Я все це відчув на собі, яка може бути мова про повернення до Росії? Моя головна мрія зараз – це мир та спокій в Україні. Це безпека для українців, повні стадіони та процвітання цієї чудової країни.

Знаю, що обов'язково будуть у майбутньому питання про Тимощука. Востаннє ми спілкувалися до початку повномасштабного вторгнення. Мені незрозуміла його політична позиція, і я не хочу більше говорити про цю людину, хоча раніше ми близько спілкувалися і він був моїм помічником у Зеніті.

Щодо моєї кар'єри в майбутньому, то я не збираюся йти на пенсію вже зараз. Я хочу повернутися у великий футбол, хочу тренувати команди, які гратимуть на європейському рівні. Футбол здатний творити дива, я пам'ятаю, як ми збирали стадіони в Європі, коли на матчі приходили українці і могли хоча б на якийсь час забути те, що відбувається у них на батьківщині.

Я не хочу залишати Україну ворогом. Я був єдиним іноземним тренером, який не залишив Україну під час війни, я був із Динамо та країною весь цей час. Хочу, щоб ви запам'ятали мене як людину, яка допомагала розвивати український футбол, український спорт.

Ще раз хочу сказати – я ніколи не повернуся працювати до Росії. Після того, що я побачив на власні очі в Україні, це взагалі не обговорюється. Росія – це тероризм, це смерть і біль. Ця країна забрала у мене другий дім– Донецьк. І хотіла забрати третій – Київ.

Не вірте всьому, що бачите. У моєму останньому інтерв'ю ми розмовляли виключно про футбол, а всі інші питання та відповіді – про війну та політику – журналісти вже додумали за мене. Запам'ятайте мене як людину, яка любить Україну", – цитує Луческу Спорт Арена.

Нещодавно Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського Динамо, але заявив, що не планує завершувати тренерську кар'єру найближчим часом.

Нагадаємо, після відходу з Динамо румуна одразу ж почали сватати у різні клуби – зокрема, з'явились чутки про Бешикташ та Динамо Бухарест.

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