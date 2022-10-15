"Сегодня я на терапии. Я был на терапии два с половиной года, и я понимаю себя гораздо лучше, чем раньше. Но опять же, я из того поколения, в котором вас выбрасывали на арену, и вы должны были сделать все возможное без малейшего намека на драматизм.

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Я не был готов к такому большому стрессу в ужасные времена. Я оглядываюсь назад и вижу, что у нас была очень, очень большая психологическая нагрузка и у нас не было никакой подготовки к этому. Также потому, что это было начало эры Интернета, росла скорость, с которой передается информация. В то время не было волнения о психологическом здоровье игроков.

Сегодня игроки гораздо лучше подготовлены, им оказывается медицинская помощь, в которой они нуждаются каждый день, и игроков изучают больше: профили каждого игрока, как они реагируют, как они должны реагировать. В мое время этого не было, к сожалению, потому что мы всю жизнь знали, что футбол может вызывать сильный стресс и иметь решающее значение на всю нашу жизнь.

Реальность такова, что мы даже не знали о существовании такой проблемы. Это совсем игнорировалось среди нашего поколения. Многие, очевидно, пережили ужасные времена, даже депрессию из-за отсутствия частной жизни, отсутствия свободы. Это правда, что проблемы были очень очевидны, но решения были не очень доступными", – приводит слова Роналдо Fotmob.

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