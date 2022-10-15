"Сьогодні я на терапії. Я був на терапії два з половиною роки, і я розумію себе набагато краще, ніж раніше. Але знову ж таки, я з того покоління, в якому вас викидали на арену, і ви повинні були зробити все можливе без найменшого натяку на драматизм.

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Я не був готовий до такого великого стресу в жахливі часи. Я озираюся назад і бачу, що в нас було дуже, дуже велике психологічне навантаження і ми не мали жодної підготовки до цього. Також тому, що це був початок ери Інтернету, зростала швидкість, з якою передається інформація. У той час не було хвилювання про психологічне здоров’я гравців.

Сьогодні гравці набагато краще підготовлені, їм надається медична допомога, яку вони потребують щодня, і гравців вивчають більше: профілі кожного гравця, як вони реагують, як вони повинні реагувати. У мій час цього не було, на жаль, тому що ми все життя знали, що футбол може викликати сильний стрес і мати вирішальне значення на все наше життя.

Реальність така, що ми навіть не знали про існування такої проблеми. Це абсолютно ігнорувалося серед нашого покоління. Багато, очевидно, пережили жахливі часи, навіть депресію, через відсутність приватного життя, відсутність свободи. Це правда, що проблеми були дуже очевидними, але рішення були не дуже доступними", – наводить слова Роналдо Fotmob.

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