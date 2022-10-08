Не Месси или Роналду, и даже не Холанд – легенда Милана назвал самого страшного форварда для защитников
Культовый защитник Милана Алессандро Неста поделился своим опытом противодействия топ-форвардам планеты.
"Думаю, в топовой форме я смог бы остановить Холанда. Эрлинг очень сильный, в свое время я играл против Роналду и Месси, но бразилец Роналдо – для меня это что-то другое. Он был особенным.
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Если бы мне пришлось играть против Холанда, то я старался бы держаться как можно ближе. Как только он набирает скорость – я блокирую, мешаю ему. Оставишь немного пространства, и ты умер!" – сказал Неста в комментарии Copa90.
Отметим, что Холанд перебрался в Манчестер Сити этим летом и поражает своими бомбардирскими подвигами – 19 голов и 3 ассиста в 12 поединках.
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