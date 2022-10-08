"Думаю, в топовой форме я смог бы остановить Холанда. Эрлинг очень сильный, в свое время я играл против Роналду и Месси, но бразилец Роналдо – для меня это что-то другое. Он был особенным.

"Будто играл против детей": Кака выразил восхищение перфомансом Холанда в Лиге чемпионов

Если бы мне пришлось играть против Холанда, то я старался бы держаться как можно ближе. Как только он набирает скорость – я блокирую, мешаю ему. Оставишь немного пространства, и ты умер!" – сказал Неста в комментарии Copa90.

Nesta ain’t scared of haaland pic.twitter.com/Vy7AKFPPCH — Mo (@acmprop) October 7, 2022

Отметим, что Холанд перебрался в Манчестер Сити этим летом и поражает своими бомбардирскими подвигами – 19 голов и 3 ассиста в 12 поединках.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд