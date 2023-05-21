"Если бы все было хорошо в Баварии, не пришлось бы менять тренера. Дело не в том, когда мне было удобнее прийти в команду. Когда дверь открывается, она открывается, руководство дало понять, что пришло время. Я не убегаю от ответственности.

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Если мы потеряем титул, и я буду на скамье запасных, буду нести ответственность. Не буду искать оправданий и постараюсь выступить гораздо лучше в следующем сезоне", – цитирует главного тренера Bayern & Германия.

Напомним, что Бавария проиграла Лейпцигу в 33-м туре Бундеслиги. Сейчас у мюнхенцев 68 баллов и отстают от Борусии Д на два пункта.

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