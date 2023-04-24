Боруссия Дортмунд неожиданно стала фаворитом чемпионской гонки. Германия впервые за 11 последних сезонов может получить нового обладателя "Серебряной салатницы". Когда же, если не сейчас?

Впервые в последние годы на финише Бундеслиги существует реальная интрига в борьбе за чемпионство. Мюнхенская Бавария после вылета из Лиги чемпионов продолжила неудачную серию и на внутренней арене, пропустив Боруссию Дортмунд на вершину турнирной таблицы. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR анализирует ситуацию в чемпионской гонке Бундеслиги за 5 туров до завершения сезона.

Ровно месяц назад – 24 марта – Бавария ошеломила внезапной сменой главного тренера. Вместо Юлиана Нагельсманна команду возглавил Томас Тухель. Тогда мюнхенцы претендовали на победу в трех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. Тухель дебютировал с убедительной победы над Боруссией Дортмунд, потеснив главного конкурента с первого места турнирной таблицы, однако дальше для "ротен" наступила черная полоса. Вылет из Кубка Германии от Фрайбурга, безапелляционное поражение от Манчестер Сити в четвертьфинале Лиги чемпионов. Довершило провальную серию фиаско с Майнцом и потеря лидерства в чемпионате Германии. Из семи матчей с Тухелем на скамейке команда выиграла всего два.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду

Бавария, похоже, переживает худший момент за последние лет 10. Драка Мане и Сане подчеркнула наличие проблем в раздевалке, а руководство клуба откровенно не знает, что делать с полностью вышедшей из-под контроля ситуацией. Не помогла и смена тренера, на которую так неожиданно отважились в Мюнхене, чтобы не потерять на тот момент свободного Томаса Тухеля. Новый наставник после серии неудач признал, что в команде присутствуют серьезные проблемы, ведь игрокам не хватает сил на решающий этап сезона. Для Томаса, очевидно, такое положение дел в Баварии стало серьезной неожиданностью.

В прессе уже поползли слухи о возможной отставке Тухеля, но руководство клуба заверило, что тренер останется вне зависимости от итогового места Баварии в чемпионате. Впрочем, как известно, слова и действия в Мюнхене – это часто немного разные вещи.

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В последний раз Бавария не выигрывала Бундеслигу в 2012 году. Тогда ее опередила все та же дортмундская Боруссия – фантастическая команда Юргена Клоппа дважды подряд брала "Серебряную салатницу" и остановилась в шаге от победы в Лиге чемпионов. Гол Арьена Роббена в финале сезона 2012/13 на Уэмбли принес трофей Баварии. Через 10 лет после того финала Боруссия наконец-то может взять хоть какой-то реванш, дав принципиальному сопернику серьезную пощещину. Взглянем на календарь обоих претендентов на чемпионский титул Бундеслиги.

Календарь Баварии в последних пяти турах:

Герта (дома), Вердер (выезд), Шальке (дома), РБ Лейпциг (дома), Кёльн (выезд).

Герта и Шальке борются за сохранение прописки в Бундеслиге. Именитые команды находятся на дне турнирной таблицы, но еще могут спастись. Очевидно, что просто так отдавать очки Баварии они не будут.

Вердер и Кельн находятся в примерно одинаковых условиях. Обе команды оторвались от зоны переходных матчей на 10 очков. Должно произойти невероятное стечение обстоятельств, чтобы они там оказались. "Козлы", которые будут принимать мюнхенцев в последнем туре, вероятнее всего, уже будут лишены турнирной мотивации.

Самый серьезный соперник Баварии в последних турах чемпионата – РБ Лейпциг, все еще борющийся за место в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. Дуэль с "ротен" в предпоследнем туре станет центральным поединком выходных в Германии и, возможно, будет иметь ключевое значение в борьбе за "Салатницу".

Календарь Боруссии Дортмунд в последних пяти турах:

Бохум (выезд), Вольфсбург (дома), Боруссия М (дома), Аугсбург (выезд), Майнц (дома).

У лидера Бундеслиги календарь выглядит несколько сложнее. Да, Боруссия уже не будет играть с грандами (в отличие от Баварии, которую ожидает матч против Лейпцига), но команде Эдина Терзича будет непросто. Бохум сражается за выживание, Вольфсбург еще сохраняет шансы на еврокубки, Аугсбург дома традиционно дает бой Дортмунду (из последних 4-х поединков на поле баварцев "шмели" выиграли только одно, потерпев два поражения).

Дерби с Гладбахом – это дерби с Гладбахом. Исторический оппонент Дортмунда в текущем сезоне уже ни на что не претендует, но будет только рад поставить подножку "шмелям" в борьбе за титул, как это уже сделал Шальке. Боруссия завершит сезон домашним поединком с Майнцом, набравшим неплохую форму. Бавария не даст соврать.

К слову, после поражения от Майнца Оливер Кан и Хасан Салихамиджич пришли в раздевалку Баварии. Боссы поддержали Тухеля, а вот игроки получили "на орехи". "Томас Тухель несет наименьшую ответственность за происходящее. А вот 11 игроков, которые есть на поле, просто должны двигать задницами", – заявил легенда мюнхенского клуба.

Ну, естественно. Это же футболисты летом отпустили Роберта Левандовски, не подписав многолетнему главному бомбардиру адвекватной замены (Садио Мане, все же, немного не того типа футболист). Это игроки уволили Нагельсманна за два месяца до завершения сезона, когда команда еще боролась за победу во всех турнирах.

Бавария проводит поистине парадоксальный сезон. Нынешние "ротен" напоминают старого льва, который когда-то был вожаком прайда, но с возрастом потерял свои силы и значимость. В этом сезоне Бавария – это только имя. Если соперник не боялся этого имени и выходил на игру с Мюнхеном без дрожи в коленях, то во многих случаях преуспевал.

Несмотря на сложную ситуацию, у команды Тухеля все еще есть неплохой шанс не провалить сезон окончательно. Нестабильный Дортмунд раздает очки направо и налево, без шансов проиграл Баварии в Мюнхене, однако неожиданно (возможно, даже для себя самого) вырвался в лидеры за 5 туров до финиша. Впервые за 11 лет Германия может получить нового чемпиона. Даже если это произойдет, то говорить, что Боруссия прервала гегемонию Мюнхена, не приходится. Бавария сама сделала все для того, чтобы это, наконец, произошло, опустившись до довольно среднего уровня остальных команд Германии.