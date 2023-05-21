"Якби все було добре в Баварії, не довелося б міняти тренера. Справа не в тому, коли мені було зручніше прийти в команду. Коли двері відчиняються, вони відчиняються, керівництво дало зрозуміти, що настав час. Я не втікаю від відповідальності.

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Якщо ми втратимо титул, і я буду на лаві запасних, нестиму відповідальність. Не шукатиму виправдань і постараюся виступити значно краще наступного сезону", – цитує головного тренера Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Баварія програла Лейпцигу у 33 турі Бундесліги. Наразі мюнхенці мають 68 балів і відстають від Борусії Д на два пункти.

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