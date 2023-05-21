"Атмосфера в раздевалке мертвая": лидер Баварии рассказал правду и желает провала Боруссии
Защитник Баварии Маттейс де Лигт не ищет посторонних оправданий неудачи в предпоследнем туре Бундеслиги.
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"Атмосфера в раздевалке мертвая. Дортмунд? Мы должны смотреть на себя. Это явно была не хорошая игра от нас. Конечно, мы надеемся на неудачу Боруссии, но мы должны посмотреть на себя и выиграть наш матч на следующей неделе", – заявил де Лигт в послематчевом комментарии.
Если Боруссия сегодня одолеет Аугсбург, то обойдет Баварию на 2 очка. В последнем туре дортмундцы принимают немотивированный Майнц, а мюнхенцы сыграют на поле Кельна. Равенство очков будет в пользу Баварии, у которой гораздо лучше разница забитых-пропущенных.
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