Мюнхенцы в родных стенах проиграли РБ Лейпциг и рискуют свалиться на второе место.

"Золотой" подарок Дортмунду от Тухеля в видеообзоре матча Бавария – РБ Лейпциг – 1:3

"Атмосфера в раздевалке мертвая. Дортмунд? Мы должны смотреть на себя. Это явно была не хорошая игра от нас. Конечно, мы надеемся на неудачу Боруссии, но мы должны посмотреть на себя и выиграть наш матч на следующей неделе", – заявил де Лигт в послематчевом комментарии.

Если Боруссия сегодня одолеет Аугсбург, то обойдет Баварию на 2 очка. В последнем туре дортмундцы принимают немотивированный Майнц, а мюнхенцы сыграют на поле Кельна. Равенство очков будет в пользу Баварии, у которой гораздо лучше разница забитых-пропущенных.

De Ligt: "The atmosphere (in the dressing room) is dead. Dortmund? We have to look at ourselves. We didn't play a good game. Hopefully Dortmund won't win tomorrow, but we have to look at ourselves and win our game next week" [ @Plettigoal]pic.twitter.com/UrF94iBY1R — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 20, 2023

РБ Лейпциг опозорил Баварию и сыграет в ЛЧ – фиаско Мюнхена открыло Боруссии путь к чемпионству