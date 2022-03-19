"Я наполовину украинец. Беспрерывно говорю по телефону и поддерживаю связь со многими людьми, которые приехали в Румынию. У меня много друзей, которые предоставляли разные места для убежища.

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Приехала жена друга с двумя детьми, девочкой и мальчиком, я их поселил в гостиницу. Муж так и не смог пересечь границу. Те, кто работает у меня в отеле, готовят еду для нескольких людей", – поделился Рац в комментарии AS.ro.

Напомним, сегодня 24-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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