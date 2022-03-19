Донецкий Шахтер, как и большинство украинских клубов, всячески пытается приближать победу Украины над российскими оккупантами.

"Горняки" передали Вооруженным силам Украины одежду на сумму свыше 1 миллиона гривен, сообщает пресс-служба клуба.

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Теплые вещи получил мотопехотный батальон 72-й отдельной механизированной бригады. В комплекты вошли термоформа и верхняя одежда, что поможет украинским воинам согреться в холодных погодных условиях.

Напомним, сегодня 24-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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