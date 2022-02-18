"Я играл ужасно": Агуэро рассказал, как помог экс-звезде Металлиста перейти в Баварию
Благодаря Серхио Агуэро мюнхенская Бавария нашла Хосе Сосу, с которым подписала контракт.
Первым европейским клубом Агуэро вполне могла стать Бавария. Скауты немецкого клуба приезжали посмотреть на его игру, но нашли там совсем другого футболиста.
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"Мне рассказывали эту историю. Представители Баварии приехали посмотреть на меня во время матча Индепендьенте – Эстудиантес. Я сыграл ужасно, но им понравился Хосе Соса. Его они и купили", – написал Агуэро в своем Twitter.
Хосе Соса перебрался в Баварию зимой 2007 года, но не смог реализовать свой потенциал в Мюнхене. В 2011-м хавбек перебрался в Металлист, где провел четыре успешных сезона. Карьера Агуэро сложилась гораздо ярче.
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