Першим європейським клубом Агуеро цілком могла стати Баварія. Скаути німецького клубу приїздили подивитися на його гру, але знайшли там зовсім іншого футболіста.

Агуеро: Коли намагаюся грати у футбол, я задихаюся

"Мені розповідали цю історію. Представники Баварії приїхали подивитися на мене під час матчу Індепендьєнте – Естудіантес. Я зіграв жахливо, але їм сподобався Хосе Соса. Його вони й купили", – написав Агуеро у своєму Twitter.

Нагадаємо, Хосе Соса перебрався в Баварію взимку 2007 року, але не зміг реалізувати свій потенціал у Мюнхені. У 2011-му хавбек перебрався у Металіст, де провів чотири успішні сезони. Кар'єра Агуеро склалася значна яскравіше.

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