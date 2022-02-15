"Сейчас, когда пытаюсь играть в футбол, я задыхаюсь. Иногда я думаю над тем, смогу ли когда-нибудь снова бегать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом

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Первые 15 дней были ужасными. Когда это произошло, я думал, что ничего страшного и что со мной все будет хорошо, но когда я приехал в больницу, меня оставили в маленькой палате лицом к лицу с множеством мониторов вокруг меня. Я понял, что что-то не так. И после двух дней госпитализации я начал нервничать", – сказал Агуэро MailSport со ссылкой на Twitch.

Напомним, у нападающего случился приступ тахикардии в первом тайме матча 12-го тура Ла Лиги с Алавесом (1:1). Агуэро сразу же госпитализировали. Ожидалось, что из-за проблем с сердцем Серхио пропустит минимум три месяца, но 15 декабря аргентинец объявил о завершении карьеры.

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