В Італії днями зіграли, здавалося б, банальний поєдинок аматорської ліги. Але саме в цій грі на полі вперше після тривалої перерви з'явився колись знаменитий Франческо Флакі, якому у квітні виповниться 47 років.

Звичайний матч 5-го дивізіону Італії, який відбувся у неділю, 13 лютого поблизу Флоренції, привернув серйозну увагу у світі. Поєдинок аматорських команд Сінья 1914 – Прато 2000 завершився з рахунком 2:2, а у стартовому складі господарів з'явився 46-річний Франческо Флакі. Саме той, який виступав у Серії А в 90-х – 2000-х у складі Сампдорії, Фіорентини та Брешії.

Ця гра стала для італійського форварда першою за 12 років. У 2009-му Флакі вдруге був дискваліфікований за вживання кокаїну. Якщо за перший позитивний тест у 2007-му нападник був відсторонений на 16 місяців (пізніше термін покарання продовжили до двох років), то рецидив спричинив куди жорсткіші санкції – 12 років без футболу і заборона навіть відвідувати стадіони. Останній матч на професіональному рівні Франческо зіграв більше чотирьох тисяч днів тому. Він міг повернутися на поле ще в середині січня, але тоді через спалах COVIDу змагання були відкладені.

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"Я добре пам'ятаю свою останню гру. Це було в Брешії, сезон 2009/10. Потім позитивний тест і дискваліфікація. Було дуже приємно усвідомити, що за мене досі вболівають багато людей. Так, свого часу я серйозно помилився, але якщо мене досі люблять стільки людей, то щось хороше я все ж таки теж зробив.

Я ніколи не залишав футбол. Тренував дітей заради задоволення, ходив у спортивні центри. Дискваліфікація не дозволяла мені грати чи тренувати на професіональному рівні, але любов до м’яча не можна дискваліфікувати. Це ніколи не помре", – емоційно заявив ветеран.

Італієць вийшов у стартовому складі Сіньї 1914 і був замінений через 30 хвилин – саме стільки ігрового часу тренер заздалегідь пообіцяв зірковому підопічному. Флакі грав під 14-м номером. За словами форварда, він обрав його спеціально через рік заснування клубу – 1914. На дебют зірки прийшли подивитися близько 700 уболівальників – зазвичай матчі Сіньї відвідують вдвічі менше тіфозі.

Спеціально на цю гру приїхав і Вальтер Новелліно, який тренував Флакі у Сампдорії. "Ти кілька разів не зміг прийняти м'яч", – потролив наставник колишнього підопічного. "Можливо, мені було б краще вийти у другому таймі, коли суперники трохи втомляться", – жартома парирував Франческо.

"Цей день фактично перекреслив 12 років дискваліфікації. Можна назвати це моїм відродженням. Спочатку навіть паморочилося в голові, я тиждень перед матчем не міг нормально спати. Звісно, я вже не такий швидкий, як раніше, але дуже хочу допомогти цим хлопцям, щоб вони повірили в себе. Я також хочу, щоб вони зрозуміли, наскільки красивий футбол. Вони не можуть дозволити собі втратити те, що колись втратив я", – прокоментував форвард своє повернення на поле.

Франческо Флакі, який у 2006-му ще й був оштрафований на 20 тисяч євро за порушення правил гри на тоталізаторі, вважається легендою Сампдорії. Нападник зіграв за генуезців 280 матчів та є третім бомбардиром в історії клубу, забивши 110 голів. Більше тільки в Роберто Манчіні (171) і Джанлуки Віаллі (141). Серед чинних футболістів "блучерк'ятті" обійти 46-річного Флакі може хіба що Фабіо Квальярелла, який забив 102 м'ячі у футболці Сампи.

Він зіграв кілька сотень матчів у Серії А і B, став легендою в Генуї, виступав поруч із Габріелем Батістутою, але чи не найважливіші 30 хвилин на полі Франческо Флакі провів цієї неділі у присутності 700 уболівальників. Після 12-ти років забуття екс-зірка Кальчо знову почувається щасливим.

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