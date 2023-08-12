"Протягом тривалого часу ми намагалися залучити Харрі та його представників до обговорення кількох варіантів продовження контракту - як короткострокового, так і довгострокового. Однак Харрі чітко дав зрозуміти, що він прагне нових викликів і не підпише новий контракт цього літа. Тому ми неохоче погодилися на його перехід.

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Ми стали свідками того, як вихованець нашої Академії став одним з найкращих гравців, які коли-небудь одягали футболку "шпор", і увійшов до числа елітних нападників світового футболу. Це була справді визначна подорож.

Досягнення та рекорди Харрі говорять про нього все, і протягом всіх 19 років у клубі Харрі був зразковим професіоналом - як на полі, так і поза ним, і надихав молодих гравців, які мріють піти його слідами.

Я хочу подякувати Харрі за все, що він для нас зробив, за всі спогади, всі рекорди – ми бажаємо йому та його родині всього найкращого в майбутньому. Само собою зрозуміло, що ми завжди раді його поверненню. Він улюблений і цінний член сім’ї "шпор", який назавжди залишиться в нашій історії", – цитує Леві клубна прес-служба Тоттенхема.

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