Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал кадровую ситуацию в лагере бергамасков перед матчем 14-го тура Серии А с Лечче.

"Пришло время увидеться с некоторыми игроками. Муриель и Дзаппакоста пока травмированы, поэтому я возьму Паломино. В этот период я ​​видел, как взрослеет много молодых игроков – пора дать обществу возможность их оценить. Будут некоторые изменения.

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Это возможность дать шанс другим игрокам для их оценки с учетом будущего. Сапата и Малиновский точно сыграют. Руслан, может быть, выйдет на поле уже по ходу матча, я еще не решил. В защите мы можем выпустить Околы и Руджери. У Демираля проблема с коленом", – цитирует Гасперини Ansa.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел в Серии А 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. К слову, 29-летний украинец начинал на скамейке запасных последние семь матчей Аталанты.

Выездной поединок с Лечче состоится уже сегодня, 9 ноября, в 19:30 по киевскому времени.

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