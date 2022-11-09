Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував кадрову ситуацію у таборі бергамасків перед матчем 14-го туру Серії А з Лечче.

"Прийшов час побачитися з деякими гравцями. Мурієль і Дзаппакоста поки-що травмовані, тож я візьму Паломіно. У цей період я бачив, як дорослішає багато молодих гравців – настав час дати суспільству можливість їх оцінити. Будуть деякі зміни.

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Це можливість дати шанс іншим гравцям для їхньої оцінки з урахуванням майбутнього. Сапата та Маліновський точно зіграють. Руслан, можливо, вийде на поле вже по ходу матчу, я ще не вирішив. У захисті можемо випустити Околі та Руджері. У Деміраля проблема з коліном", – цитує Гасперіні Ansa.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів у Серії А 12 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. До слова, 29-річний українець розпочинав на лаві запасних останні сім матчів Аталанти.

Виїзний поєдинок з Лечче відбудеться вже сьогодні, 9 листопада, о 19:30 за київським часом.

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