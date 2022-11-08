Во вторник в 14-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 14-й тур

Наполи – Эмполи – 2:0

Голы: Лосано, 68 (п.), Зелиньски, 88

Удаление: Луперто, 74 (Эмполи, вторая желтая карточка)

Специя – Удинезе – 1:1

Голы: Реца, 33 – Ловрич, 43

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Лидер Серии А – Наполи – стремился продолжить свою беспрецедентную беспроигрышную серию, насчитывавшую уже 13 матчей. И середняк Эмполи был отличным спарринг-партнером для этого. Первый тайм прошел без голов – партенопейцы создали несколько полумоментов, но по-настоящему воротам Викарио не угрожали.

После перерыва подопечные Спаллетти добавили и в середине второй сорокапятиминутки заработали право на пенальти (Марин нарушил правила в собственной штрафной). Лосано с отметки забил свой третий гол в текущем сезоне Серии А. За 15 минут до завершения основного времени Луперто заработал второй "горчичник" и оставид Эмполи в меньшинстве. В конце встречи хозяева усилиями Зелиньски сумели реализовать численное преимуществ и поставили точку в матче. Победа принесла Наполи 38 очков и укрепила их лидерство на вершине турнирной таблицы, Эмполи с 14 пунктами четырнадцатый.

Один из недавних фаворитов чемпионата – Удинезе – приехал в гости к Специи. "Бьянконери" попали в затяжной кризис (безвыигрышная серия длилась уже пять матчей), поэтому рассчитывали исправить турнирное положение в матче с аутсайдером. На 20-й минуте гости вышли вперед, но зафиксированный офсайд оставил счет без изменений.

В середине тайма забила команда Виктора Коваленко: Ампаду выполнил прострел в штрафную, который точно замкнул Реца. За три минуты до перерыва Ампаду мог удваивать, но попал в перекладину. Через мгновение Ловрич ответил точным ударом, восстановив статус-кво. Второй тайм голов не принес. Ничья поставила Удинезе на восьмой строчке (24 очка), Специя поднялась на 16 место (10 баллов).

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