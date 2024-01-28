– Расскажите, как сейчас проходит работа вашего вратарского отдела на сборах?

– У нас новый представитель, мой коллега. Раймонд – очень опытный тренер и вратарь с очень хорошей карьерой. Я был еще ребенком и смотрел его матчи, тогда Манчестер Юнайтед имел золотое поколение, поэтому очень приятно, что такая фигура появилась в нашей команде.

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– Как между вами вообще разделены обязанности?

– У нас все равно, мы договариваемся, кто что делает и предлагает. Также дискутируем и приходим к одному целому, а после этого проводим отличные тренировки.

– Что вы можете сказать о вашей совместной работе с Раймондом?

– Я сначала вижу человечность и другие черты, которые у него есть. Это очень открытый и замечательный человек, улыбающийся, поддерживающий. Для меня это одни из первых черт, на которые я обращаю внимание. Мне понравился этот человек, и мы быстро нашли диалог и начали с первого дня понимать, что мы хотим и как мы хотим. Мы поддерживаем друг друга и идем вперед.

– В 1999 году Раймонд выигрывал кубок Лиги чемпионов. Вы говорили, что смотрели этот матч по телевизору. За кого болели в тот день?

– Честно говоря, мне нравился больше Манчестер Юнайтед.

– Говорили ли вы с ним о том матче? Что он говорил?

– Говорили с Радионом до этого, что есть памятные матчи Лиги чемпионов. Для меня и для Радиона это два матча: Манчестер Юнайтед – Бавария и Ливерпуль – Милан. И мы как раз ему говорили, что это самые драматичные матчи, вошедшие в историю Лиги чемпионов.

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– Безусловно, у вас огромный игровой опыт, большое количество трофеев и побед. Как оно работать с человеком, который также довольно титулован?

– Это опытная и большая фигура для меня, я уважаю каждого голкипера и тренера голкиперов, поэтому для меня это какое-то величие. Тем более, у него уже много опыта тренерства, у него много дипломов и собственных курсов. Да, там отличается специфика, потому что это все-таки нидерландская школа и там немного по-другому. Для меня это только развитие, я всегда беру у кого-то, тем более, что это новая школа. До этого я работал с Денисом Гентенааром, но это был небольшой период. Здесь я стараюсь брать максимум того, что он предлагает. И также я ему рассказываю свое видение, он полностью поддерживает, и мы действуем как одно целое.

– Какие отличия между украинской и нидерландской школой?

– Я работал со многими тренерами, среди которых были испанцы, португальцы, итальянцы и наша украинская школа. И где-то ты всегда берешь лучшее. Лично я подмечаю эту специфику подхода, специфику техники. Таких мелочей очень много, – резюмировал Пятов в комментарии пресс-службе "горняков".

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