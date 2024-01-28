– Розкажіть, як зараз проходить робота вашого воротарського відділу на зборах?

– У нас новий представник, мій колега. Раймонд дуже досвідчений тренер та воротар з дуже непоганою кар’єрою. Я ще був дитиною і дивився його матчі, тоді Манчестер Юнайтед являли собою золоте покоління, тому дуже приємно, що така постать з'явилась в нашій команді.

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– Як між вами взагалі розділені обов'язки ?

– У нас все однаково, ми домовляємося, хто що робить і пропонує. Також дискутуємо і приходимо до одного цілого, а після цього проводимо чудові тренування.

– Що ви можете сказати щодо вашої спільної роботи з Раймондом?

– Я спершу бачу людяність і інші риси, які є в нього. Це дуже відкрита та чудова людина, котра посміхається, підтримує. Для мене це одні з найперших рис, на які я звертаю увагу. Мені сподобалася ця людина, і ми дуже швидко знайшли діалог та почали з першого дня розуміти, що ми хочемо і як ми хочемо. Ми підтримуємо один одного і йдемо вперед.

–У 1999 році Раймонд вигравав кубок Ліги чемпіонів. Ви казали, що дивилися цей матч по телевізору. За кого вболівали в той день?

– Чесно кажучи, мені подобався більше Манчестер Юнайтед.

– Чи говорили ви з ним про той матч? Що він розповідав?

– Говорили з Радіоном до цього, що є пам'ятні матчі Ліги чемпіонів. Для мене і для Радіона це два матчі: Манчестер Юнайтед – Баварія і Ліверпуль – Мілан. І ми якраз йому казали, що це найдраматичніші матчі, котрі увійшли в історію Ліги чемпіонів.

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–Безумовно, у вас величезний ігровий досвід, велика кількість трофеїв та перемог. Як воно працювати з людиною, яка також є досить таки титулованою?

– Це досвідчена та велика постать для мене, я поважаю кожного голкіпера та тренера голкіперів, тому для мене це якась велич. Тим паче, в нього вже багато досвіду тренерства, він має багато дипломів та власних курсів. Так, там різниться специфіка, бо це все ж таки нідерландська школа і там трошки по-іншому. Для мене це тільки розвиток, я завжди беру щось у когось, тим паче, що це нова школа. До цього я працював з Денісом Гентенааром, але то був невеликий період. Тут я намагаюся брати максимум того, що він мені пропонує. І також я йому розповідаю своє бачення, він цілком підтримує, і ми діємо як одне ціле.

– Які відмінності між українською школою та нідерландською?

– Я працював з багатьма тренерами, серед яких були іспанці, португальці, італійці і наша українська школа. І десь ти завжди береш найкраще. Особисто я помічаю цю специфіку підходу, специфіку техніки. Таких дрібниць є дуже багато, – резюмував Пятов у коментарі прес-службі "гірників".

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