"Почему я принял решение присоединиться к Шахтеру? Во-первых, я знаю главного тренера Марино Пушича. Он позвонил и сказал, что хочет видеть меня тренером вратарей, чтобы поддержать Андрея Пятова.

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Еще я подумал, что Шахтер – большой, топовый клуб, нацеленный на завоевание трофеев. Я хочу быть частью этого.

Пятов – легенда Шахтера. Когда я узнал, что смогу приехать сюда и работать с ним, то подумал, что если есть такой шанс, надо действовать. Это большой вызов.

Намерены работать вместе и делиться опытом. Он стал тренером вратарей не так давно, я же имею немного больше опыта в тренерской деятельности. Надеюсь, смогу оказать ему максимальную поддержку", – сказал ван дер Гау в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Пятов стал опекаться вратарями Шахтера после того, как летом повесил перчатки на гвоздь. Ван дер Гау присоединился к "горнякам" 14 января и стал первым представителем в истории дончан, который выигрывал Лигу чемпионов (в составе МЮ).

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