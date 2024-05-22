Грузинский игрок хорошо вписался в состав “горняков” и привлек к себе внимание представителей нескольких европейских чемпионатов.

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Как сообщает Geo Team, Иракли Азаров заинтересовал клубы из французской Лиги 1 и итальянской Серии А, а также Селтик. Агент защитника Мамука Джугели подтвердил, что интерес со стороны команд действительно есть.

Стоит заметить, что ранее была информация, что Ювентус и Наполи заинтересованы в подписании грузина.

Напомним, что Азаров присоединился к Шахтеру в августе 2023 года из Црвены Звезды. В общем Иракли сыграл за "горняков" в 32 матчах во всех турнирах, оформив четыре результативные передачи.

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