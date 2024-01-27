"К сожалению, наш Тимур Пузанков получил серьезную травму и выбыл на довольно длительный срок. Поэтому мы с Раймондом (ван дер Гау, – прим.) ездили к нашим молодым вратарям U-19.

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Будем просматривать всех, но возьмем сейчас только одного – Дениса Барченко. Далее будем тоже привлекать в первую команду молодых вратарей. Пусть себя проявляют, это для них шанс.

Почему важно, чтобы в команде было именно 4 голкипера? Это требования главного тренера. Он как пришел в команду – сказал, что мне нужно столько-то игроков и 4 вратаря. Мы поняли задачу.

Над чем работаем на сборах? Бегаем с мячом, как основная команда. У вратарей также предусмотрена игра с мячом, физические упражнения тоже с мячом, где-то нагрузка идет больше, а где-то наоборот меньше. Я люблю разнообразие в работе, поэтому стараюсь дать это вратарям, а Раймонд в свою очередь дополняет.

Как оцениваю игру подопечных в первом товарищеском матче? Еще рано что-то оценивать. Сыграли на ноль – хорошо, но я не смотрю на счет. Для меня главное – это действия вратаря как ногами, так и где-то читать игру, где-то за секунду принять правильное решение. Это самое главное.

Мы движемся вперед, у нас большие амбиции. Вы видите, что клуб ставит самые высокие цели и мы, как тренерский штаб, должны подходить под эти цели. Поэтому мы работаем 24 часа каждый день", – сказал Пятов в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, ван дер Гау в далеком 1998-м выигрывал с Манчестер Юнайтед Лигу чемпионов, а Пятов в 2008-м завоевал с Шахтером последний Кубок УЕФА.

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