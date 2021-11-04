Шахтар провів на Сантьяго Бернабеу один з найкращих матчів у сезоні, але цього виявилося недостатньо. Розберемо основні тактичні моменти протистояння віце-чемпіонів України і Реала.

У порівнянні з київською зустріччю у складі Реала відбулася лише одна зміна. Досвідчений правий захисник Карвахаль замінив вінгера Родріго. Цього разу на позиції бразильця зіграв Лукас Васкес. У Шахтаря було аж три заміни. Замість Кривцова, Соломона і Педрінью у старті вийшли Матвієнко, Степаненко і Мудрик. Обидві команди традиційно діяли за своїми базовими тактичними схемами. Реал тримав структуру 4-3-3, а Шахтар – 4-2-3-1.

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Реал – Шахтар – 2:1 (1:1)

Голи: Бензема 14 (Вінісіус), 61 (Вінісіус) – Фернандо 39 (Алан Патрік)

Реал: Куртуа – Карвахаль (Начо, 66), Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Каземіро, Кроос – Васкес, Бензема (Йовіч, 79), Вінісіус

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко (Судаков, 80) – Тете (Марлос, 80), Алан Патрік (Маркос Антоніо, 79), Мудрик (Соломон, 71) – Фернандо (Дентінью, 86)

Попередження: Менді, Каземіро – Де Дзербі, Дентінью

xG – 2,1:1,1

Удари (у площину) – 13(6):13(5)

Удари з меж штрафного – 8:7

Удари після стандартів – 2:0

Удари головою – 1:1

Володіння – 52%:48%

Точність передач – 91%:90%

Довгі передачі – 60:36

Короткі передачі – 609:535

Кроси – 11:4

Ключові передачі – 11:13

Передач поспіль – 7:7

Передач у першу третину – 202:129

Передач у другу третину – 269:257

Передач у фінальну третину – 198:185

Повернення володіння – 51:50

Дистанція (км) – 112,1:118,3

Дриблінг (успішний) – 22(12):16(9)

Фоли – 10:15

Офсайди – 0:1

Виноси – 9:13

За великим рахунком, цифри матчу відображають його перебіг. На відміну від гри третього туру, Шахтар не поступився ні у контролі м'яча, ні за ударами по воротаї, ні за небезпечними моментами. Теплова мапа матчу взагалі вражає. Нечасто можна спостерігати картину, де гості Сантьяго Бернабеу мають найбільш гарячі плями навіть не то що на половині поля суперника, а на кордоні між другою та фінальною третиною. Шахтар змусив Реал більше використовувати довгі передачі.

Дуже показово виглядає теплова мапа пар центральних захисників обох команд. Подивіться і порівняйте, де взаємодіяли Алаба та Мілітао, і як високо грали Марлон та Матвієнко.

Якщо у першому матчі між командами рахунок за ударами був 7:23 на користь Реалу, то у Мадриді Шахтар вже не поступився у цьому компоненті. Також зі статистичних даних потрібно відзначити суттєву різницю у дистанції. "Гірники" на шість кілометрів пробігли більше, ніж гравці Реала.





Мадрид більше будував свої атаки через лівий фланг, тоді як Шахтар був збалансованішим. До речі, рідко коли можна побачити такий високий показник конструктивних дій у центральній зоні. Щодо показників активних дій у горизонтальних зонах, то і тут команда Де Дзербі не поступилася і навіть на один відсоток має перевагу.

Реал традиційно активно почав матч. Господарі використовували досить інтенсивний високий пресинг і швидко створили гольовий момент. Шахтар врятував Трубін, який здійснив диво-сейв.

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Наявність у стартовому складі Фернандо і Мудрика, мабуть, двох найшвидших гравців команди, означала, що Шахтар буде намагатися атакувати глибину. Не можна сказати, що Анчелотті був до цього готовий. Реал почав з високою лінією оборони, і закидання за спини захисникам Мадриду працювали.

Гравці Шахтаря, не дивлячись на тиск суперника, холоднокровно продовжували гнути свою лінію. З часом Шахтар забрав м'яч під свій контроль і вирівняв гру, відповідаючи супернику своїми досить небезпечними атаками. На жаль, після банального закидання уперед у господарів спрацював контрпресинг, і Шахтар помилився при виході з-під тиску. Марлон невдало обробив м'яч після короткого пасу Трубіна і це призвело до гола. Проте, не можна сказати, що пропущений м'яч вдарив по психологічному стану віце-чемпіонів України.

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Шахтар цікаво атакував позиційно і систематично створював моменти, але зрівняв рахунок саме після закидання за спини захисникам у виконанні Матвієнка.

Мабуть, гравці Реала не очікували від Миколи таких тонких дій. Центрбек збірної України спокійно протягнув м'яч до кордону другої і третьої третин поля і технічно закинув у глибину. Алан Патрік і Фернандо не менш ефектно завершили епізод.

Карло Анчелотті зрозумів, що за таких обставин Реал цілком може програти матч. Гості чудово взаємодіяли у позиційних атаках, та мали вдосталь простору та часу. У господарів попереду четвірка гравців групи атаки намагалася тиснути на трапецію Шахтаря (п'ятірка гравців, які відповідають за короткий розіграш у початковій стадії атаки), але у більшості випадків цей пресинг розбивався. Відповідно, вільні зони для швидкого розвитку атаки виникали у другій третині. Якщо Реал підіймав лінію захисту, щоб забезпечити вертикальну компактність, виникала загроза закидань на хід Фернандо та Мудрику.

Після перерви Реал віддав м'яч і часто почав сідати навіть у низький блок. Анчелотті був вимушений підлаштуватися під Шахтар. Але, план Б Реала спрацював. Обидві команди мали шанси на успіх, та Реал виявився більш ефективним, перш за все, завдяки характеристикам Вінісіуса та Бензема.

Не дивлячись на поразку, яка практично позбавила Шахтар шансів на вихід у плей-офф, гра залишила добрі враження. Команда Де Дзербі перебуває на правильному шляху. Вона досить швидко вбирає тренерські ідеї. Виїзна гра з Реалом вкотре продемонструвала, що для балансу, який необхідний на такому високому рівні, не обійтися без Степаненка й Матвієнка. На нинішньому етапі розвитку команди, це практично незамінні гравці. Степаненко не грав з Шерифом і Реалом у Києві – у найпровальніших матчах сезону. Тоді як вдома з Інтером і на виїзді з Реалом зі Степаненком у складі команда Де Дзербі демонструвала топ-рівень навіть за мірками Ліги чемпіонів.

Потрібно відзначити, що у складі Шахтаря помітно прогресують українські футболісти. Причому, як досвідчені, так і молоді. Де Дзербі довіряє молоді навіть у найскладніших матчах, та вимагає від неї відповідного рівня. Мудрик своєю грою заслужив на овації Сантьяго Бернабеу. Далеко не кожен зірковий гравець може розраховувати на таке визнання. Ті ж Степаненко і Матвієнко дуже помітно додають у конструктивних діях.

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Велика ймовірність того, що Шахтар фінішує у групі на останньому місці, але в жодному разі не можна вважати цей євросезон проваленим. Ця Ліга чемпіонів повинна стати дуже корисною в контексті формування нової команди, яка навіть на Сантьяго Бернабеу намагається уникати виносів від воріт і затискати господарів на їхній третині поля. На мій погляд, після цього матчу на оплески заслуговує не тільки Мудрик, а й уся команда з тренерським штабом.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком".