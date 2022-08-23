"Особенно комментировать ничего не хотелось бы. Поздравляю Колос с победой. К сожалению, мы проиграли. Скажу одно: три года я не работал в чемпионате Украины – ничего не меняется. Все как было, так и осталось. Те люди, которые следят за футболом, понимают, о чем я говорю.

Удаление Вернидуба в видеообзоре матча Колос – Кривбасс – 1:0

Насколько я доволен первым официальным матчем команды? Ребята старались. В первом тайме они играли так, как мы и договорились. Хотя игра не была быстрой, но мы владели инициативой. Пропустили гол со стандарта, затем во втором начали двигаться. Наверное, вспомнили, что надо и нужно играть. Начали появляться какие-то моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Хотя и у Колоса было два опасных стандарта.

Вот и весь футбол. А так постоянные свистки: только начинаем атаку, то не там мяч бросил, то не там поставил. Я думаю, так в хороших чемпионатах не судят, а судят немного по-другому. Дают возможность, чтобы развивался темп игры. В этом и есть интерес футбола, чтобы он был быстрым. Там где надо арбитр не свистит, там где не надо – свистит. Всё наоборот.

Почти девять месяцев не было чемпионата Украины. Всем тяжело начинать. Надо отдать должное нашим славным Вооруженным силам Украины, которые сейчас защищают нашу землю от оккупантов и дают нам право проводить эти матчи. Снимаю перед ними шляпу, ведь знаю, как это и что это такое. Слава Украине! Слава нашим защитникам! Слава нашим живым героям. Слава героям, которых с нами нет. Но они всегда будут в наших сердцах", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, наставник криворожцев на последних минутах отметил свое возвращение в УПЛ красной карточкой. 56-летний специалист бурно отреагировал на решение арбитра, был удален, а по дороге в подтрибунку едва не избил резервного судью.

Колос минимально победил Кривбасс – Юрий Вернидуб получил удаление и обвинил ковалёвцев в работе с арбитрами