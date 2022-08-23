Юрий Вернидуб проиграл свой первый официальный поединок после возвращения в Украину и уже успел влипнуть в скандал. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Кривбасс мог забивать уже в начале матча – Банада замкнул навес с углового ударом головой в газон, но мяч пролетел над перекладиной. Впоследствии криворожцы едва не привезли гол в свои ворота – Зотько неудачно подрезал сферу в дальнюю девятку и Сарнавскому в сумасшедшем прыжке пришлось спасать свою команду.

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В середине тайма Колос вышел вперед. Мяч после навеса со стандарта подхватил Новак, загрузил его на Мякушка и тот головой переправил его в штангу. Гончаренко был первым на добивании – 1:0. После перерыва ковалевцы могли удвоить – Попов головой замкнул навес с углового мимо штанги. Кривбасс ответил выстрелом Хомченовского с линии штрафной – прямо в руки Волынцу.

Последние минуты ознаменовались скандальным поведением Юрия Вернидуба. Именитый наставник бурно отреагировал на решение арбитра и увидел перед собой красную карточку. По дороге в подтрибунное помещение он едва не ударил резервного судью.

Колос минимально победил Кривбасс – Юрий Вернидуб получил удаление и обвинил ковалёвцев в работе с арбитрами