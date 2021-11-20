"Сегодня был очень сложный матч. Рух очень хорошо играл в обороне. В первом тайме они тоже пытались создавать моменты, но в конце концов они просто хотели играть в обороне и все. Во втором тайме мы играли интенсивнее в атаке. Получился очень сложный матч для нас. Особенно потому, что во втором тайме мы мало играли. Было много травм или псевдоповреждений. Поздравляю всех с победой.

Красота Антонио и красная Де Дзерби в видеообзоре матча Шахтер – Рух – 2:0

Мы ожидали, что они будут играть все время в обороне. Но это нормально, в матчах против нас команды хотят так играть. Они очень хорошо отработали в обороне. В первом тайме нам не хватало последнего паса. Но была такая игра, которой мы и ожидали.

Конфликт Где Дзерби и Кучука? Думаю, что Де Дзерби просто зашел за линию поля и, возможно, было недоразумение между ним и Кучуком. Он не знает языка, может, они не поняли друг друга. Он получил вторую желтую, потому что слишком эмоционально реагировал после гола.

Почему Где Дзерби не пришел на пресс-конференцию? Ему жаль, что он получил красную карточку. Даже не знаю, будет ли потом у него мотивация. Я знаю Роберто, он всегда очень честен с арбитрами. Я думаю, что они просто не поняли друг друга. Я тогда бежал на поле и не заметил, что сделал Роберто", – отметил Поссанцини в эфире телеканала Футбол.

Добавим, что Шахтер победил львовян (2:0), однако оба гола были забиты в последние 10 минут поединка. Эта победа позволила "горнякам" продолжить борьбу с Динамо за первое место – обе команды имеют по 38 очков.

Шахтер перед Интером дожал Рух, оставив Динамо впереди – шедевр Антонио и удаление Де Дзерби в 300-м матче