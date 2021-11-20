Первый тайм был за Шахтером, однако Львов удержал свои ворота в неприкосновенности. После перерыва "горняки" увеличили давление на ворота соперника, но забить смогли на 86 минуте – Маркосу Антонио удался невероятный удар из-за пределов штрафной.

Шахтер перед Интером дожал Рух, оставив Динамо впереди – шедевр Антонио и удаление Де Дзерби

После гола Де Дзерби получил вторую желтую карточку и был удален, а Шахтер добил соперника – Тете выскочил один на один с вратарем и переиграл его. Таким образом, "горняки" набрали 38 очков и сравнялись с Динамо, однако киевляне лидируют благодаря лучшим дополнительным показателям.