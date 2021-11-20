"Сьогодні був дуже складний матч. Рух дуже добре грав в обороні. У першому таймі вони також намагалися створювати моменти, але врешті-решт вони просто хотіли грати в обороні і все. У другому таймі ми грали інтенсивніше в атаці. Вийшов дуже складний матч для нас. Особливо тому, що у другому таймі ми мало грали. Було багато травм чи псевдопошкоджень. Вітаю всіх із перемогою.

Краса Антоніо та червона Де Дзербі у відеоогляді матчу Шахтар – Рух – 2:0

Ми чекали, що вони гратимуть увесь час в обороні. Але це нормально, у матчах проти нас команди хочуть так грати. Вони дуже добре відпрацювали у обороні. У першому таймі нам не вистачало останнього пасу. Але була така гра, на яку ми й очікували.

Конфлікт Де Дзербі та Кучука? Думаю, що Де Дзербі просто зайшов за лінію поля і, можливо, було непорозуміння між ним і Кучуком. Він не знає мови, може, вони не зрозуміли одне одного. Він отримав другу жовту, бо надто емоційно реагував після голу.

Чому Де Дзербі не прийшов на прес-конференцію? Йому жаль, що він отримав червону картку. Навіть не знаю, чи буде потім у нього мотивація. Я знаю Роберто, він завжди дуже чесний із арбітрами. Я думаю, що вони просто не зрозуміли одне одного. Я тоді біг на поле і не помітив, що зробив Роберто", – зазначив Поссанціні у ефірі телеканалу Футбол.

Додамо, що Шахтар переміг львів'ян (2:0), проте обидва голи були забиті в останні 10 хвилин поєдинку. Ця звитяга дозволила "гірникам" продовжити боротьбу з Динамо за перше місце – обидві команди мають по 38 очок.

Шахтар перед Інтером дотиснув Рух, залишивши Динамо попереду – шедевр Антоніо і вилучення Де Дзербі