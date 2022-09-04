Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд вспомнил, как Бавария предлагала ему перейти на место Левандовски, у которого завершался контракт с мюнхенцами.

Еще в феврале Бавария сделала предложение Холанду, чтобы сделать его заменой Левандовски. Норвежец отказался и выбрал вариант из Манчестер Сити, о чем рассказал в документальном фильме "Viaplay".

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"Если вы поставите себя на место Левандовски – я не знаю, сколько он забил за этот клуб и сколько титулов выиграл – вам его жалко. Действительно. Я считаю, что это неуважение", – приводит слова Холанда Meczyki.

Добавим, что Левандовски шикарно начал в Барселоне, сыграв в 4 матчах и забив 5 голов в Ла Лиге. Холанд еще более результативно выступает за Ман Сити – 10 голов в 6 поединках.

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