Матч между Севильей и Барселоной на Рамон Санчес Писхуан был центральным в 4-м туре Ла Лиги. Встреча имела очень важное значение для андалусийцев, ведь они набрали всего 1 очко в трёх стартовых поединках – хотя соперники были максимально простыми. Болельщики требовали одержать долгожданную победу.

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Для каталонцев игра тоже не считалась проходной. Трудность заключалась даже не в статусе матча, а в качестве соперника – впервые обновленная Барса встречалась с коллективом уровня Лиги чемпионов. Да, "рохибланкос" несколько забуксовали после продажи двух основных центрбеков, но сопротивление всё равно ожидалось максимальное. Кроме того, нужно было не отставать от Реала.

Севилья действительно настроилась, создав огромные проблемы для Барселоны на старте матча. Уже на 3-й минуте Эн-Несири опасно врывался в штрафную гостей, заставив Араухо идти в рискованную борьбу, а на 5-й случился первый момент! Ракитич перехватил неудачную передачу от Араухо, обыгрался с Иско и вошёл на правый край штрафной – Иван пробил в дальний угол, тер Штеген задел мяч руками, а Араухо выбил сферу с линии ворот!

На 12-й минуте дело дошло и до гола Севильи. Забил Ламела, однако порадоваться ему не дали – лайнсмен заметил у аргентинца офсайд. Ещё через четыре минуты Иско вылетел один на один с тер Штегеном и выстрелил на трибуны, но и здесь судьи увидели положение вне игры. Правда, повтор показал, что Иско избежал его.

У Барселоны за этот период ничего интересного не было, хотя в одном из стыков Левандовски с Акуньей каталонцы претендовали на пенальти. Впрочем, на 21-й минуте именно гости праздновали взятие ворот! "Блаугранас" забили красиво: центрхавы отобрали мяч в опорной зоне и запустили Дембеле в проход, тот завершил его пасом на левый край штрафной под удар Левандовски, а Роберт перебросил Буну – Фернандо на линии ворот выбил мяч, но Рафинья тут же добил. 0:1!

Этот гол выбил Севилью из колеи. Подопечные Хулена Лопетеги не развалились, однако моменты создавать перестали. Барселона тоже почти не обостряла – до 35-й минуты вспоминается только выстрел Дембеле из-за пределов штрафной над девяткой. Тем не менее, уже на 36-й "кулес" во второй раз прошили Буну!

И снова получилось круто: экс-нервионец Кунде исполнил шикарный заброс метров на 30 с правого фланга в штрафную, а Левандовски, приняв мяч на грудь, вторым касанием пробил в левый нижний угол – 0:2!

На 39-й минуте Рафинья мог и разгром устроить, открывшись под проникающий пас и обойдя Буну, но бразилец далеко отпустил мяч от себя. Перед перерывом же Кунде замыкал подачу на линию вратарской ударом головой с 6-ти метров, а Дембеле в контратаке 2-в-1 перебросил Буну – в обоих случаях мяч пролетел мимо дальней штанги. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе Барсы в два гола.

В раздевалке Хулен Лопетеги произвёл двойную замену, вместо Жордана и Гуделя выпустив Мира и Кармону. Севилья перешла на схему 3-4-3, однако усиление обороны не помогло избежать третьего пропущенного гола. Барса забила уже через четыре минуты после перерыва: Рафинья после розыгрыша углового исполнил подачу на дальнюю штангу, куда прибежал Кунде – Жюль сбросил мяч на линию вратарской, а Эрик Гарсия замкнул в касание. 0:3.

Севилья практически сразу могла вернуться в игру. На 52-й минуте лёгкая паника в штрафной "кулес" завершилась выстрелом Ламелы метров с 20-ти – тер Штеген парировал перед собой и в последний момент накрыл мяч. Впрочем, после этого андалусийцы "поплыли". Момент Ламелы стал для них последним во встрече.

В середине второго тайма Хави провёл пять замен, выпустив на поле Альбу, Серхи Роберто, Фати, Френки и Торреса. Гости были очень близки к ещё одному взятию ворот, но против выступил Буну. На 62-й минуте он спас после удара Левандовски с линии вратарской, а на 73-й он не позволил поляку перебросит себя – а потом ещё и взял добивание от Де Йонга. На 80-й уже и Буну не мог спасти, но крученый выстрел Френки метров с 20-ти прошёл рядом с крестовиной.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Барселоны со счётом 3:0!

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