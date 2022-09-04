Барселона продолжила победную серию в матче 4-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Севилья – Барселона на Футбол 24.

Барселона повела в счете на 21 минуте благодаря дебютному голу Рафиньи. Дембеле разогнал атаку и отдал налево на Левандовски, элегантно опрокинувшего вратаря. Защитник успел вынести с линии ворот, но Рафинья головой переправил мяч в сетку.

Барселона разгромила Севилью – Левандовски забил и создал ещё один гол, Кунде отдал два ассиста

В конце тайма гол принесли новички. Кунде в центре поля обыграл соперника и выдал зрячую длинную передачу на Левандовски – поляк элегантно принял мяч на грудь, а вторым прикосновением пробил в угол ворот. В начале второго тайма Барселона добила соперника: Рафинья навесил, а Эрик Гарсия замкнул скидку от Кунде.