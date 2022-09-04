Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд пригадав, як Баварія пропонувала йому перейти на місце Лєвандовскі, в якого завершувався контракт з мюнхенцями.

Ще в лютому Баварія зробила пропозицію Холанду, аби зробити його заміною Лєвандовскі. Норвежець відмовився та обрав варіант з Манчестер Сіті, про що розповів у документальному фільмі "Viaplay".

Севілья – Барселона – 0:3 – відео голів та огляд матчу

"Якщо ви поставите себе на місце Лєвандовскі – я не знаю, скільки він забив за цей клуб і скільки титулів виграв – вам його шкода. Дійсно. Я вважаю, що це неповага", – наводить слова Холанда Meczyki.

Додамо, що Лєвандовскі шикарно розпочав у Барселоні, зігравши в 4 матчах та забивши 5 голів у Ла Лізі. Холанд ще результативніше виступає за Ман Сіті – 10 голів у 6 поєдинках.

Барселона розгромила Севілью – Лєвандовскі забив і створив ще один гол, Кунде віддав два асисти