"Идея вернуться в Шахтер действительно рассматривалась (Гай был замечен на сборах "горняков" в Нидерландах, – прим.). Но информация о моем возможном назначении вызвала такой резонанс в обществе, что было принято решение отказаться от этой инициативы.

Шахтер передумал приглашать "адвоката России" из-за Ахметова, – СМИ

Почему я по примеру многих своих коллег не уехал из Украины в первый день полномасштабной войны? Зачем? Куда мне ехать? Это моя страна и мой дом. Мои жена и дети – со мной в Одессе, родители – в Запорожье. Мы ежедневно переживаем все происходящее и стараемся помогать людям, которые больше всего страдают от ужасов войны – в основном, беженцам и детям. Я не хочу приводить конкретные примеры. Сейчас каждый помогает, как может.

Наверное, моя главная ошибка в том, что после 24 февраля 2022 года я ни разу не высказался публично. Хотелось сосредоточиться не на словах, а на поступках. Мои друзья и родные не имели повода сомневаться. Но люди, которые не знали моей позиции, ориентировались на то, что не соответствует действительности.

Понимаю, что часть людей не сможет поверить в мою искренность и простить. Но это то, чего я уже не могу вычеркнуть. И это то, что останется со мной навсегда. И снова – слова здесь не главное. Уже полтора года я стараюсь делать определенные поступки, благодаря которым в моей позиции не сомневается мое окружение. Я всегда старался быть честным перед собой: знаю, каким я был. И знаю, что не смогу быть прежним.

Чем буду заниматься теперь? Четкого ответа нет. Это мое личное испытание, я должен пройти его до конца", – сказал Гай в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, болельщики Шахтера не могут простить Гаю (который в свое время дважды выступал в составе "горняков") его скандальное интервью, в котором он заявил, что не видит в России агрессора.

Гай: Жалею о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года являются однозначными для любого украинца