"Ідея повернутися у Шахтар справді розглядалася (Гай був на зборах "гірників" у Нідерландах, – прим.). Але інформація про моє можливе призначення викликала такий резонанс у суспільстві, що було ухвалено рішення відмовитися від цієї ініціативи.

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Чому я за прикладом багатьох своїх колег не виїхав з України у перший день повномасштабної війни? Навіщо? Куди мені їхати? Це моя країна і мій дім. Мої дружина та діти – зі мною в Одесі, батьки – у Запоріжжі. Ми щоденно переживаємо все, що відбувається, і намагаємося допомагати людям, які найбільше страждають від жахів війни – в основному, біженцям і дітям. Я не хочу наводити конкретних прикладів. Нині кожен допомагає, як може.

Напевно, моя головна помилка у тому, що після 24 лютого 2022 року я жодного разу не висловився публічно. Хотілося зосередитись не на словах, а на вчинках. Мої друзі та рідні не мали приводу сумніватися. Але люди, які не знали моєї позиції, орієнтувалися на те, що не відповідає дійсності.

Розумію, що частина людей не зможе повірити у мою щирість та пробачити. Але це те, чого я вже не можу викреслити. І це те, що залишиться зі мною назавжди. Та й знову – слова тут не головне. Вже півтора року я намагаюсь робити певні вчинки, завдяки яким в моїй позиції не сумнівається моє оточення. Я завжди намагався бути чесним перед собою: знаю, яким я був. І знаю, що не зможу бути колишнім.

Чим займатимусь тепер? Чіткої відповіді немає. Це моє особисте випробування, я маю пройти його до кінця", – сказав Гай у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, вболівальники Шахтаря не можуть пробачити Гаю (який свого часу двічі виступав у складі "гірників") його скандальне інтерв'ю, в якому він заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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