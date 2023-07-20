Журналист Сергей Болотников рассказал, как Шахтер принял решение не приглашать в клуб Алексея Гая, который не замечал российскую агрессию.

"Шахтер действительно договорился, все было согласовано, уже были готовы объявить. Но в последний момент передумали. Говорят, вроде бы сам Ахметов дал такое указание. Решили, что репутация дороже, чем Гай в тренерском штабе.

Шахтер передумал приглашать "адвоката России" после жесткой реакции общества

Насколько мне известно, Шахтер уже подготовил с ним интервью к презентации помощником тренера, где он там как-то извиняется и кается", – озвучил Болотников в программе KDK.

Напомним, Гай находился на контракте у Шахтера с 2000 по 2013 год. Вместе с донецким клубом он 6 раз выигрывал чемпионат Украины, имеет в своем активе 7 титулов Кубка Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Гай "прославился" выступлениями за российскую Кубань, а также известным интервью, где заявил, что не видит в России агрессора.

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