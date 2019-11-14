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"Я был готов убить его", – Хендерсон рассказал о конфликте с Суаресом

17:23 150 Читати українською
"Я был готов убить его", – Хендерсон рассказал о конфликте с Суаресом
Джордан Хендерсон и Луис Суарес / Фото Daily Mail

Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон вспомнил инцидент с Луисом Суаресом на тренировке мерсисайдцев в 2011 году.

"Тогда на тренировке я старался изо всех сил, делал все возможное. Футболистам все время приходится встречаться с критикой, и люди всегда сомневаются в тебе. В то время я был молод, и Луис сделал на тренировках несколько вещей, которые мне сильно не понравились.

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Меня это действительно задело и заставило подумать, что я недостаточно хорош, чтобы быть с ним в одной команде. Он поднял руки вверх, будто спрашивал у всех: "Что происходит, что он здесь делает?" Словно меня не должно было быть там.

Он сделал это три раза, и в тот момент меня переклинило, я готов был убить его. Но после того случая у нас были хорошие отношения, и я многому у него научился", – цитирует Хендерсона Daily Mail.

Напомним, Луис Суарес защищал цвета Ливерпуля в 2011-2014 годах, после чего перебрался в Барселону.

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Теги
футбольные курьёзы Ливерпуль Ливерпуль Англия Луис Суарес Луис Суарес Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон
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