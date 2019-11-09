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Клуб Бекхэма рассчитывает, что Барселона отпустит Суареса бесплатно

12:52 34 Читати українською
Клуб Бекхэма рассчитывает, что Барселона отпустит Суареса бесплатно
Луис Суарес / фото: Барселона

Форвард Барселоны Луис Суарес находится в сфере интересов Интера Майами.

В Барселоне осознают, что Суарес, которому в январе исполнится 33 года, уже не демонстрирует лучшую игру, поэтому ведут поиск замены для уругвайца, сообщает ESPN.

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Одним из претендентов на Луиса остается Интер Майами, которым руководит Дэвид Бекхэм. При этом клубы американской МЛС, как правило, не платят за трансферы, а подписывают свободных агентов.

Ожидается, если Суарес будет настаивать на уходе, то Барселона при определенных условиях может отпустить его бесплатно. К тому же прощание с форвардом позволит каталонскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.

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Луис Суарес Луис Суарес Барселона Барселона Испания Интер Майами Интер Майами
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